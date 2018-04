Golf-European Tour Latest Joburg Open leaderboard

Dec 10 (Gracenote) - Latest leaderboard in the fourth round from the European Tour Joburg Open on Sunday in Johannesburg

holes

played rounds

-22 Shubhankar Sharma (India) 7 69 61 65

-18 Erik van Rooyen (South Africa) 8 64 67 70

-14 Tapio Pulkkanen (Finland) 8 65 64 73

James Morrison (Britain) 7 64 70 67

-13 Shaun Norris (South Africa) 10 69 68 68

Marcus Armitage (Britain) 8 69 66 67

Christofer Blomstrand (Sweden) 7 70 68 62

-12 Dean Burmester (South Africa) 15 66 73 68

-11 Mark Foster (Britain) 15 71 68 68

Joachim Hansen (Denmark) 9 66 67 71

Oliver Bekker (South Africa) 9 66 70 68

Ross McGowan (Britain) 9 66 72 66

Victor Perez (France) 16 73 66 69

Paul Peterson (U.S.) 11 70 67 69

-10 Hennie Du Plessis (South Africa) 11 71 67 68

Vaughn Groenewald (South Africa) 15 71 66 71

Matthew Baldwin (Britain) 17 64 74 71

Choi Jinho (Korea) 11 69 66 70

Charlie Ford (Britain) 11 70 64 71

Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 9 69 69 66

Gavin Green (Malaysia) 12 70 67 70

Jaco Ahlers (South Africa) 15 67 68 72

-9 Jeff Winther (Denmark) 18 70 66 75 67

Jake Higginbottom (Australia) 18 70 69 70 69

Daniel Greene (South Africa) 10 70 68 67

Matt Wallace (Britain) 10 73 65 67

Jens Dantorp (Sweden) 15 72 67 68

Steven Brown (Britain) 9 68 65 71

Mikko Korhonen (Finland) 12 66 65 75

Aaron Rai (Britain) 13 69 67 71

Hennie Otto (South Africa) 9 70 68 67

JC Ritchie (South Africa) 13 71 67 69

-8 Jens Fahrbring (Sweden) 18 72 67 71 69

Marco Iten (Switzerland) 18 71 67 73 68

Richard McEvoy (Britain) 13 66 69 72

MJ Viljoen (South Africa) 18 68 67 74 70

Nathan Kimsey (Britain) 12 65 71 70

Eirik Tage Johansen (Norway) 18 73 66 72 68

Stuart Manley (Britain) 17 68 69 72

Tyrone Ryan (South Africa) 16 67 72 69

George Coetzee (South Africa) 13 68 67 72

Daniel Brooks (Britain) 18 66 67 77 69

Ockie Strydom (South Africa) 18 64 73 74 68

Scott Vincent (Zimbabwe) 18 71 68 71 69

-7 Dylan Frittelli (South Africa) 18 70 69 71 70

Oscar Serna (Mexico) 18 72 67 70 71

Haydn Porteous (South Africa) 11 69 70 66

Jean Hugo (South Africa) 13 68 68 71

Andrea Pavan (Italy) 18 66 73 71 70

Adrian Meronk (Poland) 18 65 72 74 69

Robert MacIntyre (Britain) 18 72 67 71 70

-6 Adrien Saddier (France) 15 69 65 73

Oliver Farr (Britain) 18 69 67 73 72

Jacques Kruyswijk (South Africa) 18 70 69 73 69

Pep Angles (Spain) 17 69 70 70

Kristian Krogh (Norway) 11 70 65 70

Jaco Prinsloo (South Africa) 18 67 69 74 71

-5 Sebastian Heisele (Germany) 18 64 71 74 73

JJ Senekal (South Africa) 18 71 68 70 73

-4 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 18 73 65 75 70

Chris Cannon (Britain) 13 67 70 70

Rourke van der Spuy (South Africa) 18 70 69 70 74

-3 Lionel Weber (France) 18 68 71 71 74

Terry Pilkadaris (Australia) 18 68 70 75 71

Tjaart van der Walt (South Africa) 18 73 63 76 72

Adria Arnaus (Spain) 18 69 70 72 73

-2 Garrick Porteous (Britain) 16 68 70 71

Keenan Davidse (South Africa) 18 63 74 73 75

Andrew Curlewis (South Africa) 18 73 66 73 73

-1 Stephen Ferreira (Portugal) 18 67 71 73 75

Sam Chien (U.S.) 18 71 68 74 73

Oliver Lindell (Finland) 18 66 72 73 75

0 Andre Nel (South Africa) 18 71 67 75 74

Carlos Pigem (Spain) 18 67 71 72 77

1 Cody Martin (U.S.) 18 71 68 74 75