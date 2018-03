NSW Recorded Crime Statistics October 2014 to September 2016

MORE INFO: NSW Recorded Crime Statistics October 2014 to September 2016

Number and rate of incidents of break and enter dwelling recorded by the NSW Police occurred on residential premises in Greater Sydney by postcode.

TABLE LEFT TO RIGHT: POSTCODE | Number of incidents Oct 2014 - Sep 2015 | Number of incidents Oct 2015 - Sep 2016| Estimated Resident Population in 2016| Rate^ per 100,000 Oct 2015 - Sep 2016

2000 28 38 28630 132.7

2006 5 0 - -

2007 45 31 8433 367.6

2008 41 35 7564 462.7

2009 42 55 14107 389.9

2010 163 124 29335 422.7

2011 59 59 20130 293.1

2015 57 29 10399 278.9

2016 96 89 15103 589.3

2017 138 83 20511 404.7

2018 37 78 19776 394.4

2019 24 22 10621 207.1

2020 39 27 12398 217.8

2021 72 60 16242 369.4

2022 31 27 13449 200.8

2023 41 46 12180 377.7

2024 38 20 12629 158.4

2025 29 41 8092 506.7

2026 100 89 34999 254.3

2027 31 31 8569 361.8

2028 12 12 5472 219.3

2029 26 13 10496 123.9

2030 31 33 15520 212.6

2031 91 78 36341 214.6

2032 76 43 17123 251.1

2033 49 49 12435 394.0

2034 53 72 21735 331.3

2035 95 93 36717 253.3

2036 91 105 31267 335.8

2037 95 121 15890 761.5

2038 20 36 9652 373.0

2039 25 26 9004 288.8

2040 69 76 23558 322.6

2041 33 25 16544 151.1

2042 70 81 19842 408.2

2043 36 31 8201 378.0

2044 10 16 8383 190.9

2045 17 19 6995 271.6

2046 60 69 27753 248.6

2047 33 32 12606 253.8

2048 23 18 8427 213.6

2049 66 35 11318 309.2

2050 33 25 7536 331.7

2052 1 0 - -

2060 63 39 15083 258.6

2061 25 9 6784 132.7

2062 14 12 7709 155.7

2063 12 22 6584 334.1

2064 38 36 9739 369.6

2065 89 74 32120 230.4

2066 66 71 31442 225.8

2067 37 52 25610 203.0

2068 41 22 17603 125.0

2069 37 37 14722 251.3

2070 36 33 13699 240.9

2071 33 48 14097 340.5

2072 17 31 7843 395.3

2073 92 59 17224 342.5

2074 58 68 23079 294.6

2075 40 35 21479 162.9

2076 76 80 26167 305.7

2077 105 83 38418 216.0

2079 14 3 7548 39.7

2080 5 1 - -

2081 7 3 5581 53.8

2082 13 7 6058 115.5

2083 6 5 - -

2084 8 2 3782 52.9

2085 17 11 11560 95.2

2086 27 12 14336 83.7

2087 10 13 13423 96.8

2088 73 43 30496 141.0

2089 46 32 12739 251.2

2090 35 25 14606 171.2

2092 27 13 7530 172.6

2093 42 39 24202 161.1

2094 11 14 6295 222.4

2095 41 50 17652 283.3

2096 23 24 15857 151.4

2097 21 39 16111 242.1

2099 116 102 41222 247.4

2100 31 41 21677 189.1

2101 51 45 20270 222.0

2102 8 8 7216 110.9

2103 19 19 11560 164.4

2104 3 2 3442 58.1

2105 3 6 2001 299.9

2106 22 7 10064 69.6

2107 10 12 15940 75.3

2108 11 6 2107 284.8

2109 5 1 2018 49.6

2110 32 27 10941 246.8

2111 29 55 14820 371.1

2112 60 86 32724 262.8

2113 35 65 19172 339.0

2114 58 85 24165 351.7

2115 50 28 10896 257.0

2116 19 20 7143 280.0

2117 117 85 21812 389.7

2118 159 89 24712 360.1

2119 43 38 11862 320.4

2120 56 31 21119 146.8

2121 76 74 27813 266.1

2122 107 79 31823 248.2

2125 43 46 17532 262.4

2126 60 31 20004 155.0

2127 55 86 12850 669.3

2128 15 13 5043 257.8

2129 4 0 - -

2130 27 16 7036 227.4

2131 104 72 23955 300.6

2132 52 26 11753 221.2

2133 31 27 11537 234.0

2134 49 82 14426 568.4

2135 149 148 25349 583.8

2136 47 27 7369 366.4

2137 59 70 28686 244.0

2138 74 54 17906 301.6

2140 83 104 14992 693.7

2141 84 112 29476 380.0

2142 153 115 26667 431.2

2143 27 22 8578 256.5

2144 83 143 36426 392.6

2145 459 367 81735 449.0

2146 81 62 17251 359.4

2147 175 159 37933 419.2

2148 261 290 64121 452.3

2150 176 187 31056 602.1

2151 110 102 23188 439.9

2152 69 58 12068 480.6

2153 178 163 58442 278.9

2154 120 99 42127 235.0

2155 161 120 54865 218.7

2156 22 18 13530 133.0

2157 8 13 4090 317.8

2158 29 20 8912 224.4

2159 11 8 4887 163.7

2160 210 150 37432 400.7

2161 149 139 31968 434.8

2162 72 54 18733 288.3

2163 53 36 9656 372.8

2164 61 43 20090 214.0

2165 156 99 43600 227.1

2166 187 148 53825 275.0

2167 45 65 8617 754.3

2168 284 227 46000 493.5

2170 533 489 107993 452.8

2171 106 98 29839 328.4

2172 12 11 2299 478.5

2173 28 34 14262 238.4

2174 14 16 - -

2175 2 1 2098 47.7

2176 178 103 49867 206.5

2177 100 55 16592 331.5

2178 20 16 5358 298.6

2179 26 25 7718 323.9

2190 54 64 27812 230.1

2191 20 18 6806 264.5

2192 29 26 13618 190.9

2193 63 30 15496 193.6

2194 66 76 23371 325.2

2195 76 52 28093 185.1

2196 95 53 32460 163.3

2197 30 28 9225 303.5

2198 29 15 9623 155.9

2199 89 39 18067 215.9

2200 188 116 45436 255.3

2203 53 44 14028 313.7

2204 83 59 26885 219.5

2205 70 57 16422 347.1

2206 42 23 20289 113.4

2207 58 46 30341 151.6

2208 41 38 12733 298.4

2209 47 38 16060 236.6

2210 131 78 30738 253.8

2211 68 38 17477 217.4

2212 48 32 16337 195.9

2213 60 39 22403 174.1

2214 2 3 4092 73.3

2216 85 62 28736 215.8

2217 62 60 26472 226.7

2218 32 40 16669 240.0

2219 32 22 13937 157.9

2220 109 97 31237 310.5

2221 48 39 17251 226.1

2222 48 38 12764 297.7

2223 67 29 21601 134.3

2224 37 45 14602 308.2

2225 4 7 5809 120.5

2226 19 17 12612 134.8

2227 30 27 15075 179.1

2228 41 39 19075 204.5

2229 60 67 29640 226.0

2230 83 59 29898 197.3

2231 3 2 2406 83.1

2232 71 71 33680 210.8

2233 31 26 30705 84.7

2234 53 26 32126 80.9

2250 291 319 69592 458.4

2251 80 68 33565 202.6

2256 77 69 15883 434.4

2257 96 110 29494 373.0

2258 10 30 5486 546.8

2259 219 168 59326 283.2

2260 91 68 24081 282.4

2261 241 277 53841 514.5

2262 66 64 21029 304.3

2263 116 111 23517 472.0

2555 6 1 - -

2556 5 6 2966 202.3

2557 15 18 6501 276.9

2558 33 41 11346 361.4

2559 70 65 3829 1697.6

2560 463 375 77460 484.1

2564 79 79 15437 511.8

2565 91 112 19374 578.1

2566 81 103 26015 395.9

2567 108 98 40639 241.1

2568 1 1 - -

2569 4 4 - -

2570 90 91 34138 266.6

2571 19 24 11426 210.0

2572 6 22 4423 497.4

2573 13 4 4837 82.7

2574 8 6 5772 104.0

2745 67 92 29503 311.8

2747 274 214 39405 543.1

2748 9 5 2264 220.8

2749 91 61 18292 333.5

2750 239 210 45900 457.5

2752 14 8 4963 161.2

2753 56 56 18208 307.6

2754 15 16 5565 287.5

2756 120 98 34080 287.6

2757 2 0 - -

2758 11 14 9107 153.7

2759 53 47 27235 172.6

2760 282 184 31377 586.4

2761 119 88 30342 290.0

2762 25 36 4354 826.8

2763 91 101 31835 317.3

2765 50 83 16696 497.1

2766 46 45 15488 290.5

2767 162 138 22620 610.1

2768 92 74 33273 222.4

2769 28 19 4384 433.4

2770 414 441 66055 667.6

2773 22 6 6129 97.9

2774 29 33 13446 245.4

2775 8 5 - -

2776 4 8 4189 191.0

2777 30 22 18314 120.1

2778 6 1 2447 40.9

2779 7 8 4788 167.1

2780 58 61 13870 439.8

2782 21 18 6350 283.5

2783 5 5 2995 166.9

2784 3 0 - -

2785 23 13 4794 271.2

2786 10 12 - -

^ Rates calculated per 100,000 population for each postcode where the postcode population is greater than 2000.



Source: NSW Bureau of Crime Statistics and Research

A postcode may extend outside the boundaries of the Greater Sydney Statistical Area. In the above table only incidents geo-coded (by their longitude and latitude) as having occurred in Greater Sydney are included.