Mar 19 (OPTA) - The LPGA Rankings on Mar 12



Rnk Prv Total

1. (1) Shanshan Feng (China PR) 355.94

2. (2) Lexi Thompson (US) 302.79

3. (3) So-Yeon Ryu (Korea Republic) 308.10

4. (4) Sung Hyun Park (Korea Republic) 342.04

5. (5) Anna Nordqvist (Sweden) 252.35

6. (6) I.K. Kim (Korea Republic) 201.67

7. (7) Ariya Jutanugarn (Thailand) 298.13

8. (8) In Gee Chun (Korea Republic) 239.05

9. (10) Hye Jin Choi (Korea Republic) 170.97

10. (9) Cristie Kerr (US) 233.76

11. (12) Jessica Korda (US) 190.02

12. (11) Lydia Ko (New Zealand) 217.98

13. (13) Brooke Henderson (Canada) 262.23

14. (14) Michelle Wie (US) 198.46

15. (16) Minjee Lee (Australia) 221.39

16. (15) Sei Young Kim (Korea Republic) 204.55

17. (18) Jin Young ko (Korea Republic) 230.71

18. (17) Amy Yang (Korea Republic) 179.38

19. (19) Inbee Park (Korea Republic) 132.23

20. (20) Danielle Kang (US) 194.26

21. (21) Moriya Jutanugarn (Thailand) 206.72

22. (22) Stacy Lewis (US) 158.57

23. (23) Mirim Lee (Korea Republic) 153.29

24. (25) Jiyai Shin (Korea Republic) 177.76

25. (24) Carlota Ciganda (Spain) 160.65