UPDATE 2-PGA Tour Arnold Palmer Invitational Scores

Mar 16 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Arnold Palmer Invitational on Thursday

-8 Henrik Stenson (Sweden) 64

-7 Talor Gooch (USA) 65

Aaron Wise (USA) 65

-5 Bryson DeChambeau (USA) 67

Rickie Fowler (USA) 67

Jimmy Walker (USA) 67

-4 Byeong-Hun An (Korea Republic) 68

Brian Harman (USA) 68

J.B. Holmes (USA) 68

Billy Horschel (USA) 68

Patrick Reed (USA) 68

Tiger Woods (USA) 68

-3 Sam Burns (USA) 69

Ernie Els (South Africa) 69

Tommy Fleetwood (England) 69

Emiliano Grillo (Argentina) 69

Brandon Harkins (USA) 69

Zach Johnson (USA) 69

Graeme McDowell (Northern Ireland) 69

Rory McIlroy (Northern Ireland) 69

Justin Rose (England) 69

-2 Ryan Armour (USA) 70

Kevin Chappell (USA) 70

Matt Every (USA) 70

Paul Goydos (USA) 70

Tyrrell Hatton (England) 70

Sam Horsfield (England) 70

Marc Leishman (Australia) 70

Hideki Matsuyama (Japan) 70

William McGirt (USA) 70

Bubba Watson (USA) 70

-1 Tyler Duncan (USA) 71

James Hahn (USA) 71

Padraig Harrington (Republic of Ireland) 71

Charley Hoffman (USA) 71

Tom Hoge (USA) 71

Beau Hossler (USA) 71

Chris Kirk (USA) 71

Jason Kokrak (USA) 71

Luke List (USA) 71

Curtis Luck (Australia) 71

Ryan Moore (USA) 71

Grayson Murray (USA) 71

Kevin Na (USA) 71

Alexander Noren (Sweden) 71

Ollie Schniederjans (USA) 71

Kyle Stanley (USA) 71

0 Keegan Bradley (USA) 72

Bud Cauley (USA) 72

Stewart Cink (USA) 72

Austin Cook (USA) 72

Harris English (USA) 72

Robert Gamez (USA) 72

Lucas Glover (USA) 72

Charles Howell III (USA) 72

John Huh (USA) 72

Billy Hurley III (USA) 72

Meen-Whee Kim (Korea Republic) 72

Martin Laird (Scotland) 72

Hunter Mahan (USA) 72

Francesco Molinari (Italy) 72

Collin Morikawa (USA) 72

Sean O'Hair (USA) 72

Doc Redman (USA) 72

Patrick Rodgers (USA) 72

Nick Taylor (Canada) 72

Tyrone Van Aswegen (South Africa) 72

Danny Willett (England) 72

1 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 73

Scott Brown (USA) 73

Alex Cejka (Germany) 73

Jason Day (Australia) 73

Brian Gay (USA) 73

Cody Gribble (USA) 73

Yuta Ikeda (Japan) 73

Anirban Lahiri (India) 73

Hao Tong Li (China PR) 73

Davis Love III (USA) 73

Jamie Lovemark (USA) 73

Ian Poulter (England) 73

Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 73

Adam Scott (Australia) 73

Kevin Streelman (USA) 73

Hudson Swafford (USA) 73

Peter Uihlein (USA) 73

2 Chesson Hadley (USA) 74

Mackenzie Hughes (Canada) 74

Kevin Kisner (USA) 74

Russell Knox (Scotland) 74

Ben Martin (USA) 74

Vijay Singh (Fiji) 74

Robert Streb (USA) 74

Brian Stuard (USA) 74

Cheng Tsung pan (China PR) 74

Kevin Tway (USA) 74

3 Tim Herron (USA) 75

Satoshi Kodaira (Japan) 75

Shane Lowry (Republic of Ireland) 75

A.J. McInerney (USA) 75

Martin Piller (USA) 75

Cameron Smith (Australia) 75

Scott Stallings (USA) 75

Camilo Villegas (Colombia) 75

4 Sang-Moon Bae (Korea Republic) 76

Matthew Fitzpatrick (England) 76

Si Woo Kim (Korea Republic) 76

Danny Lee (New Zealand) 76

Louis Oosthuizen (South Africa) 76

Scott Piercy (USA) 76

D.A. Points (USA) 76

5 Smylie Kaufman (USA) 77

Patton Kizzire (USA) 77

David Lingmerth (Sweden) 77

Sam Saunders (USA) 77

Brandt Snedeker (USA) 77

6 Stuart Appleby (Australia) 78

Sung-hoon Kang (Korea Republic) 78

7 Luke Donald (England) 79

Donny Lee (USA) 79

8 Ted Potter Jr. (USA) 80