European Tour Valspar Championship Scores

Mar 13 (OPTA) - Scores from the European Tour Valspar Championship on Sunday

-10 Paul Casey (England) 70 68 71 65

-9 Patrick Reed (USA) 71 69 67 68

Tiger Woods (USA) 70 68 67 70

-8 Sergio Garcia (Spain) 70 72 69 65

-7 Justin Rose (England) 70 69 66 72

Rory Mario Trevor Sabbatini (South Africa) 70 71 67 69

-6 Jim Furyk (USA) 70 73 69 66

-5 Branden Grace (South Africa) 73 68 68 70

Jason Kokrak (USA) 72 67 72 68

Trey Mullinax (USA) 72 68 69 70

Webb Simpson (USA) 71 68 70 70

-4 Sam Burns (USA) 71 69 67 73

Adam Hadwin (Canada) 71 70 71 68

Sean O'Hair (USA) 71 68 71 70

Steve Stricker (USA) 70 71 70 69

-3 Abraham Ancer (USA) 72 73 67 69

Blayne Barber (USA) 70 70 70 71

Ryan Blaum (USA) 73 69 70 69

Corey Conners (Canada) 67 69 68 77

Zach Johnson (USA) 73 68 69 71

Russell Knox (Scotland) 69 74 66 72

Luke List (USA) 70 71 69 71

Jamie Lovemark (USA) 72 73 68 68

William McGirt (USA) 71 70 69 71

Louis Oosthuizen (South Africa) 71 69 69 72

Adam Scott (Australia) 70 73 66 72

T.J. Vogel (USA) 73 70 69 69

-2 Ryan Palmer (USA) 72 66 70 74

Tyrone Van Aswegen (South Africa) 75 65 68 74

Jimmy Walker (USA) 69 71 72 70

-1 Dominic Bozzelli (USA) 70 73 69 71

Keegan Bradley (USA) 69 70 73 71

Chad Campbell (USA) 72 72 70 69

Stewart Cink (USA) 70 72 75 66

Brice Garnett (USA) 73 69 70 71

Robert Garrigus (USA) 76 68 69 70

Kelly Kraft (USA) 68 70 70 75

Brandt Snedeker (USA) 70 68 67 78

Scott Stallings (USA) 72 73 65 73

0 Ryan Armour (USA) 73 71 71 69

Alex Cejka (Germany) 73 72 71 68

Austin Cook (USA) 73 70 69 72

Charles Howell III (USA) 75 70 70 69

Matt Kuchar (USA) 71 72 72 69

Graeme McDowell (Northern Ireland) 73 72 68 71

1 J.B. Holmes (USA) 71 74 67 73

Ben Martin (USA) 75 69 73 68

Cameron Smith (Australia) 71 72 69 73

2 Aaron Baddeley (Australia) 72 71 72 71

Bob Estes (USA) 70 70 70 76

Bill Haas (USA) 73 68 73 72

Stephan Jaeger (Germany) 71 74 71 70

Meen-Whee Kim (Korea Republic) 68 74 72 72

Chris Kirk (USA) 70 71 74 71

Shane Lowry (Republic of Ireland) 71 70 73 72

Sam Saunders (USA) 74 71 73 68

Ollie Schniederjans (USA) 72 71 72 71

Charl Adriaan Schwartzel (South Africa) 70 73 70 73

3 Si Woo Kim (Korea Republic) 71 72 74 70

Rod Pampling (Australia) 72 71 75 69

Patrick Rodgers (USA) 75 70 74 68

Adam Schenk (USA) 71 71 72 73

Nick Watney (USA) 68 74 75 70

4 Scott Brown (USA) 72 71 72 73

Luke Donald (England) 70 74 71 73

Ernie Els (South Africa) 71 74 72 71

David Lingmerth (Sweden) 72 71 73 72

5 Chris Couch (USA) 71 72 73 73

Matt Every (USA) 74 69 73 73

Fabian Gomez (Argentina) 72 71 77 69

Sam Ryder (USA) 75 69 69 76

Aaron Wise (USA) 76 67 72 74

6 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 74 71 74 71

7 Lucas Glover (USA) 70 72 73 76

J.J. Henry (USA) 72 71 75 73

Dylan Meyer (USA) 70 74 76 71

10 Martin Flores (USA) 71 74 75 74

11 Harold Varner (USA) 72 71 76 76