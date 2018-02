New Zealand v Australia T20 tri-series scores

Auckland, Feb 21, 2018 (AFP) - - Scoreboard after New Zealand's innings in the final of the T20 tri-series against Australia in Auckland on Wednesday:

New Zealand:

M. Guptill c Warner b Stanlake 21

C. Munro c Agar b Richardson 29

K. Williamson b Agar 9

M. Chapman lbw Agar 8

R. Taylor not out 43

C. de Grandhomme c Maxwell b Agar 10

M. Santner c Carey b Tye 0

T. Siefert b Stoinis 3

T. Southee c Maxwell b Richardson 5

I. Sodhi b Tye 13

Boult not out 1

Extras (lb3, w5) 8

Total (9 wickets; 20 overs) 150

Fall of wickets: 1-48 (Guptill), 2-59 (Munro), 3-72 (Williamson), 4-73 (Chapman), 5-91 (de Grandhomme), 6-93 (Santner), 7-101 (Seifert), 8-110 (Southee), 9-148 (Sodhi)

Bowling: Stanlake 4-0-37-1 (3w), Richardson 4-0-30-2, Tye 4-0-30-2, Agar 4-0-27-3, Stoinis 4-0-23-1

Australia: David Warner (capt), D'Arcy Short, Chris Lynn, Glenn Maxwell, Aaron Finch, Marcus Stoinis, Alex Carey, Ashton Agar, Andrew Tye, Kane Richardson, Billy Stanlake

Toss: New Zealand

Umpires: Wayne Knights (NZL), Chris Brown (NZL)

TV umpire: Shaun Haig (NZL)

Match referee: Javagal Srinath (IND)

