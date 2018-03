Golf-U.S. PGA Tour Tour Championship scores

Sept 24 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Tour Championship at the par-70 course on Sunday in Atlanta, Georgia

-12 Xander Schauffele (U.S.) 69 66 65 68

-11 Justin Thomas (U.S.) 67 66 70 66

-10 Russell Henley (U.S.) 67 71 67 65

Kevin Kisner (U.S.) 68 68 64 70

-9 Paul Casey (Britain) 66 67 65 73

-8 Brooks Koepka (U.S.) 66 69 68 69

-7 Jon Rahm (Spain) 67 67 70 69

Jordan Spieth (U.S.) 67 70 69 67

Tony Finau (U.S.) 68 71 68 66

-6 Matt Kuchar (U.S.) 69 71 67 67

Justin Rose (Britain) 68 66 71 69

Sergio Garcia (Spain) 73 66 68 67

-5 Patrick Reed (U.S.) 69 65 69 72

Webb Simpson (U.S.) 66 67 72 70

-4 Daniel Berger (U.S.) 66 70 72 68

-3 Pat Perez (U.S.) 68 68 72 69

-2 Dustin Johnson (U.S.) 68 69 69 72

Jason Day (Australia) 69 67 68 74

-1 Gary Woodland (U.S.) 67 67 71 74

0 Jason Dufner (U.S.) 68 67 73 72

Patrick Cantlay (U.S.) 74 66 71 69

Kyle Stanley (U.S.) 64 73 70 73

1 Adam Hadwin (Canada) 71 67 73 70

3 Brian Harman (U.S.) 72 70 71 70

Marc Leishman (Australia) 71 71 69 72

6 Hideki Matsuyama (Japan) 75 68 73 70

Rickie Fowler (U.S.) 73 74 70 69

9 Kevin Chappell (U.S.) 76 72 72 69

Charley Hoffman (U.S.) 73 73 71 72

10 Jhonattan Vegas (Venezuela) 72 74 70 74