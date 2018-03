Golf-European Tour European Masters scores

Sept 10 (Gracenote) - Scores from the European Tour European Masters at the par-70 course on Sunday in Crans-Montana

PLAY-OFF

1 Matthew Fitzpatrick (Britain) after 3

2 Scott Hend (Australia) after 3

REGULAR ROUNDS

-14 Matthew Fitzpatrick (Britain) 67 65 70 64

Scott Hend (Australia) 64 63 71 68

-11 Tyrrell Hatton (Britain) 64 71 68 66

Fabrizio Zanotti (Paraguay) 66 65 70 68

-10 Mikko Ilonen (Finland) 70 70 66 64

-9 Darren Fichardt (South Africa) 65 63 74 69

Lee Slattery (Britain) 75 62 68 66

Alexander Noren (Sweden) 70 67 68 66

-8 Richard Sterne (South Africa) 68 65 70 69

Ryan Fox (New Zealand) 65 67 72 68

Wu Ashun (China) 69 69 66 68

Duncan Stewart (Britain) 65 70 68 69

Lucas Bjerregaard (Denmark) 68 67 67 70

Thongchai Jaidee (Thailand) 65 66 74 67

Andres Romero (Argentina) 69 68 69 66

-7 Daniel Im (U.S.) 66 68 73 66

Poom Saksansin (Thailand) 70 66 68 69

Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 69 69 69 66

Alexander Bjoerk (Sweden) 68 65 69 71

-6 Stephen Gallacher (Britain) 68 65 70 71

Julien Quesne (France) 70 68 70 66

Marcus Armitage (Britain) 68 70 69 67

Julian Suri (U.S.) 67 65 72 70

Tom Lewis (Britain) 70 68 71 65

Ignacio Elvira (Spain) 70 64 70 70

Ricardo Gouveia (Portugal) 67 72 67 68

Shiv Kapur (India) 68 67 71 68

Marcus Fraser (Australia) 68 68 66 72

Rikard Karlberg (Sweden) 69 70 65 70

-5 Richie Ramsay (Britain) 69 67 75 64

David Lipsky (U.S.) 67 70 69 69

Joost Luiten (Netherlands) 67 68 73 67

Michael Lorenzo-Vera (France) 70 70 66 69

David Horsey (Britain) 73 66 68 68

Dean Burmester (South Africa) 70 64 68 73

Lasse Jensen (Denmark) 68 68 72 67

-4 Chris Hanson (Britain) 70 67 70 69

Haydn Porteous (South Africa) 69 69 68 70

James Morrison (Britain) 69 67 75 65

Dylan Frittelli (South Africa) 68 71 71 66

Carlos Pigem (Spain) 66 67 72 71

Adilson Da Silva (Brazil) 66 70 70 70

Paul Peterson (U.S.) 67 70 70 69

-3 Nino Bertasio (Italy) 69 69 67 72

Anthony Wall (Britain) 70 68 70 69

Eduardo De La Riva (Spain) 70 68 70 69

Todd Sinnott (Australia) 65 66 72 74

Daniel Brooks (Britain) 70 67 72 68

-2 Benjamin Hebert (France) 70 69 67 72

Ricardo Gonzalez (Argentina) 69 65 74 70

Joakim Lagergren (Sweden) 68 70 69 71

-1 David Drysdale (Britain) 65 69 70 75

Richard Bland (Britain) 70 70 71 68

0 Brett Rumford (Australia) 67 73 69 71

Sean Crocker (U.S.) 66 74 68 72

Maximilian Kieffer (Germany) 68 67 73 72

Gregory Havret (France) 69 68 71 72

Felipe Aguilar (Chile) 68 72 73 67

Lee Westwood (Britain) 71 67 73 69

Sam Brazel (Australia) 68 72 70 70

Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 72 66 70 72

Florian Fritsch (Germany) 67 69 69 75

Damien Perrier (France) 67 72 68 73

1 Gary Stal (France) 72 68 71 70

2 Pablo Larrazabal (Spain) 68 72 72 70

Justin Walters (South Africa) 70 70 73 69

Scott Henry (Britain) 72 67 77 66

Raphael Jacquelin (France) 71 69 72 70

Romain Wattel (France) 67 69 73 73

3 Matt Wallace (Britain) 72 68 72 71

Miguel Angel Jimenez (Spain) 64 73 77 69

Luke Donald (Britain) 68 71 72 72

Paul Dunne (Ireland) 69 71 73 70

4 Luca Galliano (Switzerland) 70 70 71 73

Jason Scrivener (Australia) 70 69 73 72

Marcel Siem (Germany) 71 67 75 71

5 Nathan Holman (Australia) 69 70 75 71