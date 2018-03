Golf-European Tour Paul Lawrie Match Play round 2 scores

Aug 18 (Gracenote) - Scores from the European Tour Paul Lawrie Match Play Round 2 on Friday in Bad Griesbach

Johan Carlsson (Sweden) beat Matthew Southgate (Britain) 4 and 2

Marcus Fraser (Australia) beat Maximilian Kieffer (Germany) 2 and 1

Jamie Donaldson (Britain) beat Jorge Campillo (Spain) 4 and 3

Anthony Wall (Britain) beat Haydn Porteous (South Africa) by 1 hole

Marcel Siem (Germany) beat Mikko Ilonen (Finland) 2 and 0

Thomas Detry (Belgium) beat Ignacio Elvira (Spain) 3 and 1

Robert Rock (Britain) beat Raphael Jacquelin (France) 2 and 0

Florian Fritsch (Germany) beat Lucas Bjerregaard (Denmark) 2 and 1

Tom Lewis (Britain) beat Zander Lombard (South Africa) 4 and 2

Alexander Knappe (Germany) beat Victor Dubuisson (France) 5 and 4

Ashley Chesters (Britain) beat Edoardo Molinari (Italy) 2 and 1

Adrian Otaegui (Spain) beat Nino Bertasio (Italy) 3 and 2

Paul Dunne (Ireland) beat Jens Fahrbring (Sweden) 4 and 3

Alejandro Canizares (Spain) beat Paul Lawrie (Britain) 2 and 1

Wu Ashun (China) beat Rikard Karlberg (Sweden) 3 and 1

Chris Paisley (Britain) beat Nathan Kimsey (Britain) 4 and 2